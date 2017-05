1.Mai: Politische Kundgebungen in OÖ

Tag der Arbeit - Tag der politischen Kundgebungen. Der 1.Mai ist traditionell der Feiertag mit den meisten Parteiveranstaltungen. So hat die SPÖ heute wie jedes Jahr wieder zum Maiaufmarsch nach Linz geladen - Bürgermeister Klaus Luger und SPÖ Chefin Birgit Gerstorfer haben in ihren Reden am vormittag versucht, das angeschlagene Image ihrer Partei etwas aufzubügeln. Bei Zeltfeststimmung hat zur gleichen Zeit FPÖ Chef Heinz Christian Strache am Urfahranermarkt gegen die Bundesregierung gewettert. Auch die ÖVP-Parteispitze ist heute in Oberösterreich unterwegs - Landeshauptmann Thomas Stelzer besucht die Arbeiter eines Zementwerks in Kirchdorf. Und die Grünen sind zu Gast in einem Seniorenheim im Mühlviertel.