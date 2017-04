2016 für Raiffeisen OÖ ein solides Jahr

Das Jahr 2016 ist für Raiffeisen positiv zu bilanzieren. So stieg unter anderem die Kernkapitalquote auf 14,6 Prozent. Und das trotz dem historisch niedrigen Zinsniveau in Europa, sagt der Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ, Dr. Heinrich Schaller. "Bis 2016 war die Lage immer besser als die Stimmung. Das scheint sich im Jahr 2017 ein bisschen zu drehen. Das sieht man auch an Stimmungsindikatoren." Angesprochen auf die Abschaffung von Bargeld sowie Bankomatgebühren meinte Schaller, beides sei für ihn "kein Thema".