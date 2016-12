Heute morgen bestätigt die Polizei: Jener Autofahrer, der bei dem Unfall gestern Früh in Krenglbach im Bezirk Wels-Land so schwer verletzt worden ist, ist tot. Der 21-Jährige aus St.Agatha ist im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben. Er war mit dem Auto auf die linke Seite geraten und frontal gegen einen Lastwagen prallt.