700.000 Euro Schaden bei Einbrüchen angerichtet

Von der Polizei gibts heute auch mal gute Nachrichten - einen richtig großen Fahndungserfolg: Die Ermittler haben eine moldawische Einbrecherbande erwischt. Auf deren Konto sollen 70 Einbruchsdiebstähle in Firmen gehen, mit mehr als 700.000 Euro Schaden. An ihrer "Handschrift" haben die Ermittler die Bande erkannt. In Wien hatte die Bande ihr Basislager, sagt Rudolf Frühwirth vom Landeskriminalamt. Ein Moldawier hatte dafür in Wien eine Wohnung gemietet

Die vier Mitglieder der moldawischen Bande sitzen in Garsten in Haft. Sie sind geständig. Die Polizei hatte an diesem Tag übrigens Weihnachtsfeier. Die Ermittler haben bei der Feier alles stehen und liegen gelassen und haben die Bande geschnappt.

