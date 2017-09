A9: Tödlicher Frontalcrash in Tunnelkette Klaus

Ein folgenschwerer Frontalzusammenstoß hat sich am Mittwoch am späten Nachmittag auf der A9, der Pyhrnautobahn, in der Tunnelkette Klaus ereignet: Im Falkensteintunnel sind ein Kleinbus und ein Pkw frontal zusammen gestoßen. Der Pkw-Lenker ist seinen schweren Verletzungen erlegen, im Kleinbus sind mehrere Menschen verletzt worden, sagt Bernhard Schwarz, Einsatzleiter von der Feuerwehr St. Pankraz:

"Zum Teil waren die Verletzten schon am Tunnelportal - sie waren schon heraußen. Die Menschen, die das Fahrzeug nicht verlassen konnten, sind vo der Rettung und dem Notarztteam im Kleinbus versorgt worden."

Nach dem Unfall ist ein Großeinsatz von Rettung, Feuerwehr und Polizei angelaufen: Mehrere Rettungshubschrauber sowie zahlreiche Rettungsfahrzeuge und ein Notarztwagen hat das Rote Kreuz zum Unfall in Tunnel geschickt. Auch drei Feuerwehren waren für die Rettungs- und Aufräumungsarbeiten im Einsatz. Die A9 war in beiden Richtungen mehrere Stunden lang gesperrt. Der Verkehr ist über die B138 umgeleitet worden, dort gab es Stop-and-Go-Verkehr.