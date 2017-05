Abenteuer Zentralmatura ist gestartet

Der schriftliche Teil der Zentralmatura startet heute mit dem Fach Deutsch. Nächste Woche ist Mathematik dran - aber fürchten muss sich eigentlich niemand davor, wenn es nach den Ergebnissen in Oberösterreich vom Vorjahr geht.

Denn vor einem Jahr haben die oberösterreichischen Maturanten bei den Reifeprüfungen geglänzt. In keinem anderen Bundesland hat es etwa in Mathematik so viele Einser gegeben, wie bei uns in Oberösterreich. Auch in Englisch sind unsere Maturanten die besten gewesen. Nur in Deutsch waren die Kärntner noch ein bisschen besser. An diese Ergebnisse wollen die 7.000 Maturanten heuer natürlich anschließen. Heute ist einmal Teil eins mit Deutsch dran, am Freitag Englisch, nächste Woche dann Mathematik und schließlich noch Latein und Griechisch.