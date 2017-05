Abschiebestopp für Filloreta

Ein 16 Jahre altes Mädchen aus dem Kosovo soll abgeschoben werden. Es wird verhaftet. Dann verschwindet es. Life Radio hat laufend über den Fall Filloreta berichtet. Und jetzt gibts eine völlig überraschend Wende.

Der Verwaltungsgerichtshof hat angeblich einen Abschiebestopp verhängt. "Denn dann müsste Filloreta ihre Koch-Kellner-Lehre abbrechen und das wäre unverhältnismäßig.", heißt es. Das Mädchen ist damit wieder Asylwerberin und der Verwaltungsgerichtshof prüft das Verfahren.

Filloreta ist vor vier Jahren nach Timelkam gekommen. Ein Ehepaar aus dem Ort wollte das Mädchen adoptieren, damit es in Österreich bleiben darf. Am Montag aber wurde Filloreta verhaftet. Sie hätte bis zu ihrer Abschiebung in Wien wohnen sollen. Am Weg dorthin ist die 16-Jährige untergetaucht.