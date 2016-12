Acht IS-Rückkehrer in OÖ bekannt

In diesem Moment blättert Oberösterreichs Landespolizeikommandant Andreas Pilsl wohl gerade die Lageberichte aus allen Asylquartieren im Land durch. Nach dem Anschlag in Berlin hat er im Eiltempo neue, aktuelle Infos aus allen 530 Quartieren in Oberösterreich anfertigen lassen. Heute müssen sie fertig sein. Dabei beurteilen die Ermittler die Menschen in einem Ampelsystem. Grün für harmlos, bis rot für gefährlich. Was passiert, wenn heute eine rote Ampel in einem Asylquartier aufleuchtet?

"Dann werden alle möglichen Stellen involviert. Das muss nicht nur ein polizeiliches Thema sein, sondern man nimmt auch mit den Flüchtlingsbetreuern, dem Ministerium und dem Land Kontakt auf und diskutiert gemeinsam: Wie kann man diese mögliche Gefahrenquelle ausschließen. Das kann dazu führen, dass man Personen verlegt, um Bandenbildung zu verhindern, zum Beispiel.", sagt Landespolizeikommandant Andreas Pilsl.

Gleichzeitig überwacht die Polizei die Salafisten-Szene genau. In Oberösterreich leben derzeit acht IS-Rückkehrer, sagt Pilsl: "Diese acht Personen sind uns bekannt. Es gibt natürlich darüber hinaus alle möglichen Ausprägungen des Islamismus. Da sind wir sehr umfangreich beschäftigt, das auszuwerten, um die Auswüchse zu erkennen. Wir versuchen die Szene soweit in Beobachtung zu haben, wie uns das technisch und personell möglich ist."

Wie gefährlich sind diese acht IS-Rückkehrer in Oberösterreich? "Ganz unterschiedlich. Manche sind schwerst traumatisiert, da gehen wir davon aus, dass von diesen Menschen keine Gefahr ausgeht. Wie sich die Menschen weiter verhalten, lässt sich aber schwer feststellen."