Acht Tote durch Brandrauch jedes Jahr in OÖ

Alarmierende Zahlen kommen heute von der Brandverhütungsstelle: Acht Menschen sterben jedes Jahr in Oberösterreich, weil es bei ihnen zu Hause brennt. Tödlich sind aber nicht die Flammen, sondern der Brandrauch, sagt der Leiter der Brandverhütungsstelle Arthur Eisenbeiss. "Aus der Statistik der letzten zehn Jahre geht ganz klar hervor, dass 90 Prozent, der in Folge eines Brandes umgekommenen Personen, am Brandrauch gestorben sind und nicht an thermischen Einwirkungen. Das heißt, das Gefährliche ist der Rauch. Das Schlafrisiko ist das größte Risiko. Daher ist es wichtig, dass Sie rechtzeitig geweckt werden und das tut ein Rauchwarnmelder."

Allerdings gibt es in mindestens acht von zehn Haushalten in Oberösterreich keinen Rauchmelder. Auch, weil sich immer noch viele Mythen halten: "Ich pass auf, lass nix allein am Herd, keine Kerze unbeaufsichtigt, bei mir brennts nicht." ist das häufigste Argument. Jedes dritte Feuer wird allerdings durch einen elektrischen Defekt ausgelöst und den kann auch der Vorsichtigste nicht verhindern.

"Ich wache auf, wenns brennt oder mein Hund weckt mich" ist ein weiterer, falscher Mythos. Schon drei Atemzüge hochgiftigen Brandrauchs können tödlich sein, man wird im Schlaf bewusstlos und erstickt. Auch Raucher haben keine Ausrede. Tabakrauch löst keinen Fehlalarm aus. Und auch das Preisargument hinkt: Rauchmelder gibts schon ab fünf Euro.

Der Leiter der Brandverhütungsstelle Arthur Eisenbeiss empfiehlt: "Wenn Sie Rauchwarnmelder nachrüsten haben Schlafräume die höchste Priorität. Da gehören unbedingt auch die Kinderzimmer dazu. Also alle Räume, in denen geschlafen wird, das ist das Wichtigste. Nicht installieren sollten Sie Rauchmelder direkt über der Kochmulde oder im Badezimmer, denn dort kann Wasserdampf zu Täuschungsalarmen führen."