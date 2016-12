Alkolenker kracht in Wohnzimmer

Heute um 3 Uhr Früh hat es in Stadl-Paura ordentlich gekracht. Ein Alkolenker ist von der Straße abgekommen und direkt in ein Wohnhaus gefahren, als die Familie noch geschlafen hat - zum Glück.

Der 34-Jährige aus dem Ort war sturzbetrunken. Er hatte 2,2 Promille intus und hat eine Linkskurve nicht mehr gekriegt. Er ist mit seinem Kastenwagen in die Mauer eines Einfamilienhauses gekracht. Dahinter liegt das Wohnzimmer der Familie. Direkt neben der Couch ist jetzt ein Loch in der Wand und die Ziegel liegen am Boden. Der 34-Jährige Alkolenker ist beim Unfall auch verletzt worden. Wie sich herausgestellt hat, hat er gar keinen Führerschein mehr. Den hat er davor schon einmal abgeben müssen.