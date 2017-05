Alkolenker tötet Fußgängerin

Ein schrecklicher Verkehrsunfall ist am Wochenende in Frankenmarkt im Bezirk Vöcklabruck passiert. Eine Frau ist vom Auto eines Alkolenkers erfasst und getötet worden. Ein schwerer Hustenanfall soll der unmittelbare Auslöser des Unfalls auf der B1 gewesen sein - der alkoholisierte Lenker aus Lengau kommt von der Fahrbahn ab und erfasst eine 40jährige, die gerade am Gehsteig über eine Brücke geht. Die Frau wird über das Brückengeländer geschleudert und stürzt fünf Meter tief auf eine darunterliegende Straße. Der Autofahrer fährt noch ein paar hundert Meter weiter. Dann bleibt er stehen und geht gemeinsam mit seiner zwölfjährigen Tochter zurück zur Unfallstelle. Für die Frau kommt aber jede Hilfe zu spät. Ein Alkotest bei dem Mann ergibt 1,46 Promille, sagt die Polizei. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet.