Altbäcker von Steyregg über Stiege gestürzt

Tragischer Unfall in Steyregg. Dort ist der Altbäcker vom Ort über eine Stiege gestürzt und wenig später gestorben. Der Sohn wollte den 65-Jährigen am Neujahrstag besuchen. Weil der Altbäcker aber nicht aufgemacht hat, hat die Feuerwehr die Wohnung geöffnet. Blutüberströmt wurde der Mann schließlich gefunden. Die Polizei hat dann rekonstruiert: der Altbäcker ist über die Treppe gestürzt, hat sich schwerste Kopfverletzungen zugezogen, hat es zwar noch zurück in die Wohnung geschafft, ist dort aber zusammengebrochen und gestorben. Die Polizei hat jetzt eine Obduktion angeordnet, um Fremdverschulden ausschließen zu können.