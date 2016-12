Anschlag: Kontrollen in Flüchtlingsquartieren

Tag zwei nach dem mutmaßlichen Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt. Der oder die Täter, die mit einem LKW in die Menschenmassen gerast sind, sind immer noch auf der Flucht. Die Polizei hat den einzigen Verdächtigen ja am Abend freigelassen. Inzwischen haben die berliner Ermittler aber an die 500 Hinweise aus der Bevölkerung erhalten und angeblich auch eine konkrete, heiße Spur.

In der Nacht hat sich die Terrormiliz IS zu dem Anschlag bekannt. Derzeit wird geprüft, ob der Bekennertext im Internet echt ist.

Inzwischen ermittelt in dieser Sache auch die Polizei in Oberösterreich. Bereits seit gestern Nachmittag werden alle Asylquartiere im Land kontrolliert. "Die Betreiber der Asylquartiere kennen die Menschen dort ja. Sie wissen, ob jemand auffällig war, es gibt ein Ampelsystem und diese Daten werden mit dem Verfassungsschutz abgeglichen. Das passiert ohnehin laufend, wird aber jetzt nochmal auf den aktuellsten Stand gebracht. Bis Weihnachten will ich Lagebeurteilungen aus allen 530 Quartieren im Land", sagt Landespolizeidirektor Andreas Pilsl im Interview mit Life Radio. Gleichzeitig überwacht die Polizei Christkindlmärkte, Plätze und Veranstaltungen stärker. "Jeder Oberösterreicher wird das spüren", sagt der Polizeichef. Eine konkrete Gefahr bei uns gibts aber nicht.