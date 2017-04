Anti-Terror-Kampf war herausfordernd

Ein Amokläufer im UNO-Shopping - es gibt Tote und Verletzte, Terroristen verschanzen sich in Linz und nehmen Geiseln: Das war die Übung zum Anti-Terror-Kampf in Oberösterreich. Polizisten, Rettungsorganisationen und Behörden haben bis spät in die Nacht hinein trainiert. "Es war extrem fordernd, aufschlussreich und auch ernüchternd. Starkes Teamwork ...", twittert Landespolizeidirektor Andreas Pilsl um zwei Uhr in der Früh.

Insgesamt haben 300 Polizisten und weitere 300 Einsatzkräfte den Ernstfall geprobt - es war die größte jemals in Oberösterreich abgehaltene Anti-Terror-Übung in unserem Bundesland. In den nächsten Tagen werden die geübten Szenarien genau analysiert und bewertet - wo das Zusammenspiel aller Einsatzkräfte gut funktioniert hat und wo etwas verbessert werden muss, um für den Ernstfall gerüstet zu sein.

Das Bundesheer setzt die Anti-Terror-Übung der Polizei ab heute in einer eigenen Übung bis Ende dieser Woche fort. Unter anderem wird ein Umspannwerk im Innviertel beschützt.