April um 0,2 Grad zu kalt

43 Zentimeter Schnee am Arlberg. Hängen gebliebene Autos und Unfälle auf der Tauernautobahn in Salzburg. Der Winter ist schon wieder mit voller Wucht zurück.

Der Monat April war wettermäßig so launisch wie selten, sagen die Experten von der ZAMG. Viele werden es angesichts des Schnees draußen heute vielleicht schon vergessen haben: Aber, der April hat ungewöhnlich warm begonnen. 24,4 Grad wurden am 1.April in Linz und Weyer gemessen.

Mitte des Monats war mit dem Gastgartenwetter schlagartig schluss. Es war vereinzelt so kalt, wie noch nie um diese Jahreszeit, mit Rekordschneemengen. Der kälteste Ort in Oberösterreich war Windischgarsten, mit minus 5,2 Grad heute vor einer Woche. Damit war erstmals seit neun Jahren ein April wieder kühler, als der vieljährige Schnitt, mit 0,2 Grad unter dem Mittelwert.