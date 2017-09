Ars Electronica mit Besucher-Rekord

Heute Abend geht in Linz die Ars Electronica zu Ende. Es wird die erfolgreichste aller Zeiten sein: Rund 100.000 Besucher zählt das Festival, bei dem seit 1979 jedes Jahr Künstler und Wissenschaftler aus aller Welt über aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen diskutieren.

Heuer ist die Frage im Mittelpunkt gestanden, wie Roboter und künstliche Intelligenz unsere Gesellschaft verändern werden. Ein brandaktuelles Thema, sagt Gerfried Stocker, einer der künstlerischen Leiter der Ars Electronica:

"Wir leben in dieser Umbruchszeit. Das merken wir an allen Ecken und Enden. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir mit kreativen Ideen dazu beitragen können, diesen Wandel besser zu bewältigen. Darum ist es in Ordnung, dass dafür auch Steuergeld verwendet wird, auch wenn natürlich viel Geld von Sponsoren und Partnern kommt. Es ist eine wichtige Aufgabe, unsere Gesellschaft weiterzubringen."

Für das heurige Thema "Künstliche Intelligenz - das andere Ich" haben sich nicht nur rund 1000 Wissenschaftler und Künstler aus aller Welt interessiert, sondern auch so viele Besucher wie nie zuvor. Am Wochenende ist der Haupt-Veranstaltungsort in der Linzer Post City regelrecht gestürmt worden.

Der Besucheransturm und das stetige Wachstum erfüllt die Veranstalter mit Stolz, stellt sie aber auch vor große Herausforderungen, sagt Festival-Leiter Stocker:

"Für die Zukunft wünschen wir uns, dass wir mit diesme Erfolg auch umgehen können. Der Erfolg ist natürlich toll, wir genießen ihn und wir freuen uns, dass alle so positiv reagieren. Aber es ist natürlich auch eine Verantwortung und eine Bürde. Es ist anzunehmen, dass das Festival noch mehr Wachstumspotenzial hat. Und da stellt sich die Frage: Wie können wir damit umgehen? Ich glaube, da liegt jetzt viel Arbeit vor uns."

Vor allem in Sachen Organisation stoße man mit einem kleinen Team zunehmend an die Grenzen, sagt Stocker.