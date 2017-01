Aspach kältester Ort Oberösterreichs

Aspach im Innviertel war auch diese Nacht der kälteste Ort Oberösterreichs. Dort wurden -21,8 °C gemessen. Aspach hält auch den Allzeitrekord was die niedrigsten Temperturen in unserem Bundesland angeht. Der stammt vom 8.1.1985. Da hatte es in Aspach -33,2. Dass es so kalt ist mit Temperaturen um die Minus 20 Grad, das kommt übrigens alle vier bis fünf Jahre vor. Das letzt Mal war es im Jahr 2012 so kalt. Ab jetzt wird es aber wieder milder. Heute erreicht uns eine Warmfront. Die Temperaturen steigen wieder um 10 Grad und wir bekommen normales Winterwetter mit auch Schnee morgen am Sonntag.

Die klirrende Kälte macht auch schon einige Probleme. Die Betriebsfeuerwehr im Chemiepark meldet uns Probleme bei der Inbetriebnahme einer Salpetersäure-Anlage. Dadurch ist eine leicht gelbe Abgasfahne sichtbar.