Asylquartiere in OÖ: erster Bericht liegt bei Polizei

Ich will alles Auffällige in Oberösterreich auf dem Tisch haben: das hat Landespolizeidirektor Andreas Pilsl nach dem Terroranschlag in Berlin angeordnet. An alle Polizisten hat er den Auftrag rausgegeben, die 530 Asylquartiere in Oberösterreich zu überprüfen, nach einem Ampelsystem - grün für harmlos, rot für gefährlich. Seit Dienstag ist das passiert. Einen ersten Bericht hat Pilsl seit dem Nachmittag am Tisch. Und grundsätzlich läuft alles in geordneten Bahnen. Unterkunftgeber, NGO's und die Polizei arbeiten eng zusammen. Aber: es gibt ein paar Männer, etwa 10, die auffällig sind, sagt Polizei-Sprecher David Furtner:

Ebenfalls seit Dienstag sind Polizisten verstärkt auf Christkindlmärkten und Einkaufsstraßen draußen präsent.