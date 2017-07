Aufnahmetests für Medizinstudium

Neun Stunden sind angehende Ärzte und Ärztinnen heute beim Aufnahmetest für eine der Medizin-Unis gesessen. In Linz ist es noch am einfachsten einen Platz zu bekommen. Aber auch hier müssen Bewerber mit sozialer Kompetenz punkten.

Erstmals wird abgetestet wie gut die Bewerber sich in andere hineinversetzen können und wie einfühlsam sind. Der Testteil "Emotionen erkennen" ist neu. Er gehört zum "Sozialen Entscheiden", das auch bisher schon abgeprüft worden ist. Dabei wird eine Situation beschrieben und die angehenden Mediziner müssen feststellen, wie sich das Gegenüber fühlt. Ansonsten wird Wissen aus der Schule abgeprüft: Biologie, Chemie, Physik, Mathematik sowie Gedächtnis, Merkfähigkeit, Zahlenfolgen.

In Linz kommen heute nur 8 Bewerber auf einen Platz. In Wien, Graz und Innsbruck sind es etwa 10. In Summe haben sich 13.000 Interessenten für 1620 Medizin-Studienplätze beworben.