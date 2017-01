Aufregung um Michael Jackson

Ab dem 19. Jänner bringt Sky ARTS in Großbritannien die neue TV Show "Urban Myths : A Brand New Collection of Comedies" ins Fernsehen. Insgesamt kommen 8 Episoden mit spekulativen Ereignissen verschiedener Persönlichkeiten heraus. In einer der 30-minütigen Episode spielt unter anderem Michael Jackson gemeinsam mit Elizabeth Taylor und Marlon Brando. Joseph Fiennes, der den King of Pop verkörpert, muss schon jetzt, vor der Ausstrahlung, heftige Kritik einstecken.

Paris Jackson, die Tochter des verstorbenen Michael, hat sich bereits auf Twitter massiv über diese Verfilmung aufgeregt. Ihrer Meinung nach ist es eine respektlose Darstellung ihres Vaters.

Hier nun der erste Trailer mit Ausschnitten aus der Episode mit Joseph Fiennes als Michael Jackson: