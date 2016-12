In Oberösterreich ist in der Nacht ein tödlicher Verkehrsunfall passiert. Um kurz nach ein Uhr in Rutzenham, im Bezirk Vöcklabruck. Dort ist ein Auto gegen einen Baum gekracht. Der Lenker ist aus dem Wagen herausgeschleudert worden und noch an der Unfallstelle gestorben, so die ersten Infos heute früh vom Landesfeuerwehrkommando.