Autodiebe nach vier Stunden geschnappt

Nur vier Stunden hat die Polizei dieses Mal gebraucht, um Autodiebe auszuforschen. Gestohlen wurde das Auto in Rainbach im Mühlkreis. Der Autobesitzer hat es da den Dieben aber nicht unbedingt schwer gemacht. Er hat seinen Wagen vor einer Bäckerei geparkt, nicht zugesperrt und: er hat auch noch dazu den Schlüssel stecken lassen. Dann ist er mit einem Freund frühstücken gegangen. Nach einer Viertelstunde ist er wieder gekommen, da war das Auto schon weg. Die Polizei hat sofort eine Fahndung eingeleitet, auch die Kollegen in Tschechien miteinbezogen. Nur vier Stunden später ist der Pkw dann in Budweis gefunden worden und die drei Autodiebe wurden verhaftet. Sie sollen unter Drogen gestanden sein, sagt die Polizei.