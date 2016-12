Wieder war ein Autolenker aus Oberösterreich mit einem gefälschten polnischen Führerschein unterwegs. Der 21-Jährige aus Pettenbach wurde auf der Westautobahn in Sattledt gestoppt. Er hatte sich mit einem gefälschten Schein in Scheckkartenformat ausgewiesen. Mitte Dezember ist ebenfalls eine Autolenkerin aus Bad Hall mit einem gefälschten polnischen Führerschein unterwegs gewesen. Wo die beiden Oberösterreicher die Führerscheine her haben, hat die Polizei nicht sagen können.