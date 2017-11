Badewasser zu heiß - Heimbewohner stirbt

Höllische Schmerzen muss ein Bewohner des Instituts Hartheim erlitten haben. Eine Pflegerin soll ihm zu heißes Wasser in die Badewanne eingelassen haben. Wenige Tage später ist der 69-Jährige an seinen Verbrühungen gestorben.

Ereignet hat sich der Vorfall bereits Mitte November, ist aber erst jetzt bekannt geworden. Der 69-jährige Heimbewohner wird gebadet und dazu in eine Wanne gesetzt. Seine Betreuerin, die schon seit über 20 Jahren für ihn zuständig ist, lässt aber offenbar viel zu heißes Wasser ein. Sie geht aus dem Badezimmer zu anderen Klienten. Plötzlich hört sie Hilfe-Laute des Mannes, der nur sehr schwer auf sich aufmerksam machen kann. Die Frau leistet Erste Hilfe - der Bewohner kommt ins Spital. Dort aber stirbt er an den Folgen der Verbrennungen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun in dem Fall.