Bankräuber zu elf Jahren Haft verurteilt

Für einen Bankraub in Kronstorf muss ein Mann jetzt elf Jahre hinter Gitter. Der 56-Jährige gebürtige Kärntner hatte Ende Februar mit einer Pistole bewaffnet, die Bank überfallen. Nach nur 28 Minuten haben ihn Polizisten verhaften können. Jetzt ist der Mann vor Gericht gestanden. Grund für die hohe Strafe: sein Vorstrafenregister. Der Mann soll nämlich in Deutschland in einem Bordell einen Zuhälter erschossen und auch dessen Freundin getötet haben. In Deutschland ist er deswegen bereits zu lebenslanger Haft verurteilt worden, wurde nach elf Jahren aber freigelassen und nach Österreich abgeschoben. Hier hat sich der 56-Jährige in Linz niedergelassen, da aber hohe Spielschulden angehäuft, die ihn offenbar zu diesem Bankraub in Kronstorf Ende Februar getrieben haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.