Diese Tasche ist gerade der absolute Renner im Netz: The Dad - Bag! Bauchtaschen sind ja schon einige Zeit kein modisches No - Go mehr! Mit seinen "Dad-Bags" hat ein britischer Designer jetzt aber einen wahnwitzigen Trend geschaffen. Die Wampe zum umschnallen ist gerade der absolute Renner im Netz. Ob sich Oberösterreicher mit dem Bierbauch zum umschnallen allerdings auf die Straße trauen? Wir sind uns da nicht ganz sicher! Hier die verschiedenen Bauchtaschen zum schmökern: thedadbag.com