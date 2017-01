In St. Martin im Bezirk Linz Land ist heute Nacht ein junger Autolenker gegen eine Gartenmauer gekracht, bekifft und ohne Führerschein. Der 19-Jährige aus Haid ist nach dem Unfall davon gelaufen. Die Polizei hat ihn aber rasch ausgeforscht. Bei der Befragung hat er angegeben, er sei in Panik davon gelaufen, weil er keinen Führerschein hat. Weil er sich aber so komisch verhalten hat, musste er zum Drogentest. Der hat gezeigt, dass der Bursch auch noch bekifft war.