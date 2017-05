Berufungsprozess nach Mord an Ehefrau

Aus Eifersucht soll ein Pensionist seine Noch-Ehefrau in Ried im Traunkreis erstochen haben. Im Februar ist der Mann wegen Mordes schuldig gesprochen worden. Heute beruft er am Oberlandesgericht in Linz dagegen.

Der 57-Jährige will ein milderes Urteil erreichen. Die Geschworenen haben den Mann ja im Februar zu lebenslanger Haft verurteilt. Mildernd war das Geständnis, erschwerend aber die Heimtücke der Tat. Das Paar lebte getrennt, sie hatte einen neuen Freund. Daraufhin soll er sich den Schlüssel zu der Wohnung in Ried im Traunkreis erschlichen und seiner Noch-Ehefrau aufgelauert haben. Mit einem Messer soll er auf die Frau eingestochen haben. Die Frau konnte noch ins Stiegenhaus flüchten, ist dort aber verblutet.