Bewaffneter Bankräuber auf der Flucht

In Linz ist kurz vor halb drei ein Bankraub verübt worden. Einen misslungenen allerdings. Der Mann hat keine Beute gemacht. Er ist aber bewaffnet und auf der Flucht, sagt uns vor wenigen Minuten Polizeisprecherin Petra Datscher am Telefon. "Um 14 Uhr 24 hat ein bislang unbekannter Täter die Bank in der Schillerstraße betreten. Er war mit einer Pistole bewaffnet und hat Geld gefordert. Dann ist er ohne Beute Richtung Goethekreuzung geflüchtet. Die Alarmfahndung läuft".

Der Täter ist etwa 50 Jahre alt, 180 bis 190 Zentimeter groß, normale Statur. Er trägt eine hellbraune Jacke, eine schwarze Haube und eine Sonnenbrille. Im Bereich der Linzer Landstraße bitte aufmerksam sein.

Hinweise unter dem Notruf 133.