Bitteres Cup-Aus für den LASK

Ganz knapp war der LASK an der Sensation dran. Am Ende hat es gegen Rapid aber eine 1:2-Niederlage im Cup-Halbfinale gesetzt. Der Siegtreffer ist in der 93. Minute gefallen. Davor war der LASK die bessere Mannschaft. Bei Trainer Oliver Glasner war es danach eine Mischung aus Enttäuschung und Stolz.

Rapid steht damit im Cup-Finale und trifft dort auf Salzburg. Die Bullen haben die Admira mit 5:0 abgeschossen. Das Finale steigt am 1. Juni in Klagenfurt.