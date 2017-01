Wieder ein Sieg für die Black Wings. Die Linzer sind in der Eishockey-Heimpartie gegen den HC Bozen mit 1:3 hinten gelegen, aber sie haben das Match noch umgedreht. Die Black Wings haben in der Verlängerung noch einmal Gas gegeben und letztendlich mit 4:3 gewonnen. Morgen Sonntag gehts dann erneut zuhause ins Finale der ersten Phase der Meisterschaft. Da ist dann Tabellenletzter Laibach zu Gast und da haben die Linzer noch die Chance auf Platz 2 in der Tabelle.