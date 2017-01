Black Wings jetzt Tabellenzweite

Sieg am Abend für die Linzer Black Wings in der Eishockey Bundesliga. Die Linzer haben sich zwar daheim gegen Bozen Anfangs noch schwer getan, dann aber doch mit 4:2 gewonnen. Damit sind die Black Wings jetzt am zweiten Tabellenplatz mit nur einem Punkt Rückstand auf Wien. Zittern müssen sie aber um ihren Top-Scorer DaSilva. Er hat den Puck nach einem knallharten Schuss mit mehr als 100 km/h direkt auf die Hand bekommen und musste in die Kabine. Er wird heute noch genauer untersucht. Erst danach steht fest, ob er morgen gegen Klagenfurt spielen kann.