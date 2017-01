Die Linzer Black Wings haben auch die zweite Partie an diesem vergangenen Wochenende verloren. Mit 3:0 haben die Black Wings in dieser Eishockey-Heimpartie gegen den Rekordmeister KAC schon geführt, trotzdem noch verloren. Der KAC hat ordentlich dagegen gehalten und die Linzer unter Druck gesetzt. Die Black Wings haben schließlich eine 4:5-Niederlage in Kauf nehmen müssen und bleiben am dritten Tabellenplatz. Übermorgen gehts weiter und zwar auswärts gegen den VSV.