Blitz schlägt bei Familie in Sierning ein

Großes Glück für eine Familie in Sierning. Ein Blitz hat am Abend in ihrem Haus eingeschlagen - Deckenteile sind heruntergestürzt und Lichtschalter sind aus der Wand geflogen.

Kurz nach 21 Uhr am Abend geht über Sierning ein Gewitter nieder - ein Blitz schlägt in das Haus der Familie ein. Mehrere Quadratmeter Ziegel werden in den Garten geschleudert. Im Haus drinnen stürzen einige Quadratmeter einer Rigips-Decke inklusive Dachdämmung auf den Boden. Steckdosen und Lichtschalter werden regelrecht aus der Wand geschleudert. Im Keller fällt ein Wandbord aus der Verankerung. Im ganzen Haus raucht es stark - die Elektroleitungen sind verschmort. Die fünfköpfige Familie bleibt unverletzt.