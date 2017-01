Ein dringender Hilferuf kommt heute vom Roten Kreuz in OÖ. Die Blutkonserven werden knapp. In ganz Österreich haben die Lagerbestände bei den Blutkonserven ein kritisches Niveau erreicht. Viele Menschen sind erkältet und gehen daher nicht Blutspenden. Andere waren über die Feiertage verreist. Gleichzeitig haben die Spitäler zuletzt besonders viel Blut angefordert, sagt der Direktor der Blutzentrale in Linz Werner Watzinger.

Er appelliert dringend an die Oberösterreicher, Blutspenden zu gehen: Entweder direkt in die Zentrale in Linz. Oder zu den organisierten Terminen am Land - heute etwa in Rainbach im Mühlkreis, in Waldkirchen in Schärding oder in Wels. Oder morgen in Eberstalzell.

In Österreich wird alle 90 Sekunden eine Blutkonserve gebraucht. Blut ist das Notfallmedikament Nummer 1 - bei Unfällen, Operationen und auch bei Geburten.