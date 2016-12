Jetzt wissen wir, warum am Abend eine 81-jährige Frau in Gmunden bei einem Brand ums Leben gekommen ist. Die Brandermittler haben heute das Haus der Frau untersucht: mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das Feuer durch eine brennende Zigarette ausgelöst worden. Die 81-Jährige hat es noch vom Wohnzimmer in die Küche geschafft, dürfte dort aber zusammengebrochen sein und konnte nur mehr tot gefunden werden.