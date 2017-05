Brüderpaar dealte mit gefälschten Führerscheinen

Führerschein auf Bestellung. Ein Brüderpaar in Wels hat Geld mit gefälschten Führerscheinen gemacht. In der Ukraine wurden die Führerscheine billig bestellt und bei uns teuer weiterverkauft. Jetzt sind die beiden aufgeflogen.

Die beiden Brüder, 30 und 31 aus Wels haben mit gefälschten Führerscheinen regelrecht gedealt, sagt uns die Polizei. Über eine social media Internetseite haben sie die Fälscher kontaktiert, das weitere meist telefonisch abgewickelt. Sobald die Fälscher in der Ukraine die 600 Euro in bar pro Führerschein hatten, schickten sie das gefälschte Dokument mit einem Paketdienst an die Oberösterreicher. Die zwei Brüder wiederum haben den falschen Führerschein um bis zu 1.400 Euro weiterverkauft. Insgesamt 14 Mal soll diese Masche funktioniert haben, jetzt aber sind die zwei Welser aufgeflogen. Sie werden angezeigt.