Brutaler Raub am Hauptbahnhof

Wilde Prügelszenen haben sich am Abend offenbar am Linzer Hauptbahnhof abgespielt. Ein 26-jähriger Linzer dort von einer Gruppe junger Männer umzingelt, verprügelt und beraubt worden.

Der 26-jährige gerät in der Straßenbahn mit zwei Burschen in Streit, wie er später der Polizei erzählt. Die zwei nehmen ihre Handys und telefonieren mit Freunden. Als sie am Hauptbahnhof aussteigen, kommen ihnen die Freunde bereits entgegen. Zu zehnt stellen sie sich gegen den 26-jährigen. Im Untergeschoss des Bahnhofs umzingeln sie ihn, prügeln auf ihn ein. Der Linzer geht zu Boden. Er wehrt sich, wird aber noch in den Rücken getreten und in den Schwitzkasten genommen. Dann laufen alle davon.

Die Polizei hat jetzt die Aufzeichnungen der Videoüberwachung angefordert. Auch bei der Linz AG. Seit einer Woche sind ja auch die Überwachungskameras in den Straßenbahnen scharf geschaltet. Ausgerechnet beim ersten Fall für die Bim-Kameras herrscht aber Fehlanzeige. Die Schläger haben einen alten Cityrunner erwischt, der nicht überwacht ist. Von den insgesamt 62 Straßenbahnen in Linz ist nur etwa jede zweite mit Kameras ausgestattet. Immerhin bleiben der Polizei jetzt die Kameras vom Hauptbahnhof.