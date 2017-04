Cobra bei vager Bombendrohung in Traun

Es ist alles gut gegangen, bei dem Cobra-Einsatz heute Vormittag in Traun. Viele besorgte Hörer haben bei Life Radio angerufen: Schwer bewaffnete Cobra-Beamte, in schusssicheren Westen haben da eine Siedlung abgesperrt. Sie haben einen Gerichtsvollzieher bei einem heiklen Termin beschützt, bei einer Delogierung. Ein Mann sollte gezwungen werden, aus einem Haus auszuziehen. Der Mann hat das natürlich kommen sehen und angeblich vage gedroht, "dass Etwas in die Luft gehen könnte, wenns soweit ist." Cobra-Einsatzleiter Florian Engler.

Die Cobra hat das Haus durchsucht und keinen Sprengstoff gefunden. Der Bewohner selbst war nicht da. Jetzt wird das Haus geräumt.