Crazy Christmas Songs

Die Melodie kennt ihr wahrscheinlich, aber der Text ist neu und sehr weihnachtlich! Jeden Tag in der "Hopp Hopp Aussi Aussi"-Show mit Silli und Andy gibt es speziell einen "Crazy Christmas Song" für euch!

"Ham Gehts" (Original: Ham kummst - Seiler und Speer)

"Was des Kindl heuer bringt" (Original: Candle in the wind - Elton John)

"Restfettn" - (Original: Nur noch kurz die Welt retten - Tim Bendzko"

"Weihnachtsfeier" (Original: We didn't start the fire - Billy Joel)

"Sie wü an Schmuck" (Original: The Look - Roxette)

"Mama Maria" (Original: Mamma Maria - Ricchi e Poveri)

"Ein Hoch dem Punsch" (Original: Ein Hoch auf uns - Andreas Bourani)

"Bam unter mein Oarm" (Original: Calm after the storm - The Common Linnets)

"Weihnachtsshoppingwahn" (Original: Rockin' around Christmas Tree)

"Let's talk about Keks" (Original: Let's talk about sex - Salt'n'Pepa)

"Just a Nikolo" (Original: Just a Gigolo - David Lee Roth)

"In da Kripp is er brav" (Original: How deep is your love - Take That)

"Bis die Hosn mir nimmer passt" (Original: Another one bites the dust - Queen)

"Und dann spend i" (Original: Mandy - Barry Manilow)