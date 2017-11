Dachdecker retten Frau aus brennendem Haus

Oberösterreich ist voller Helden heute. In Kematen an der Krems hat in der Nacht Hund "Gini" sein Frauchen und Herrchen vor einem Feuer gewarnt. Und jetzt kommt die nächste Heldengeschichte aus Spital am Pyhrn: Zwei Dachdecker haben dort eine Frau aus einem brennenden Haus gerettet. Sie haben beim Nachbarhaus gearbeitet, das Feuer bemerkt, die Feuerwehr gerufen und einer Bewohnerin aus ihrer völlig verrauchten Wohnung geholfen. Feuerwehrleute haben dann noch mit einer Drehleiter ein im Rauch eingeschlossenes Ehepaar aus dem Obergeschoß, durch ein Fenster ins Freie gebracht. Alle drei Hausbewohner wurden verletzt und mussten ins Spital.