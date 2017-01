Das wahre Problem der Social Media Generation

Dieses Video ist gerade der Hit im Netz:

Warum hat es die heutige Social Media Generation im wahren Leben so schwer? Das ständige Rennen nach Erfolg und Anerkennung, lässt so manchen "Millenial" (die ersten Digital Natives, geb. zwischen 1980-1999) an seine physischen und psychischen Grenzen gehen. Die Antwort liefert Autor und Journalist Simon Sinek, der sich vor Kurzem in der Talksendung "Inside Quest" äußerte.

Die Generation, die sich hauptsächlich in der Social Media Welt herumtreibt, fällt es meist schwer im wahren Leben Freunde zu finden und überhaupt miteinander zu kommunizieren ohne ständigem Hintergedanke, besser zu sein oder zu werden.

Einmal kurz was auf Facebook teilen, per Tweet schnell die Meinung äußern, auf Instagram ein Selfie posten und dann noch schnell ein Date für Freitag über Tinder oder Snapchat zu finden....kennt wohl jeder, die Zeiten in denen man mal nix macht gibt's gar nicht mehr.

Stress, Angstzustände und Minderwertigkeitsgefühle kommen, wenn Follower plötzlich weniger werden.