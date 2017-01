Es wäre fast die höchste Niederlage in der Vereinsgeschichte geworden. Die Black Wings haben am Abend in Salzburg mit 2:8 verloren. Die Fans haben Humor bewiesen und zum Schluss noch "Ausgleich, Ausgleich" gebrüllt. Jetzt heißt es, dieses Spiel so schnell wie möglich aus den Köpfen zu bekommen und sich konzentriert auf das nächste Match vorzubereiten, heißt es von den Linzern nach der Blamage. Sie rutschen dadurch in der Tabelle auch noch hinter Salzburg auf Platz 3.