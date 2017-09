Der neue Fifty Shades of Grey Trailer

Mister Grey schlägt wieder zu.

Der erste Trailer zu "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust" ist da. Im dritten und letzten Teil des Erotikdramas wird geheiratet. In dem ca. einminütigen Trailer sieht man Anastasia Steele in einem traumhaften Brautkleid und Christian Grey spricht sein Ehegelübde. Zu sehen gibts auch die ersten Bilder der Hochzeitsreise. Neben ganz viel Erotik und Liebe, gibts auch jede Menge Drama. Zum Beispiel taucht der Ex-Chef von Anastasia auf und bedroht sie mit einer Waffe. Der Film kommt am 14. Februar 2018 in unsere Kinos.