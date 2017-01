Der Preis, den keiner will

Was ist der schlechteste Film des Jahres? Wer ist der schlechtetste Schauspieler? Die Nominierten für die Goldene Himbeere stehen jetzt fest. Der Spottpreis wird ja traditionell am Tag vor den Oscars verliehen. Diesmal am 25. Februar.

Die größten Chancen für die meisten Himbeeren hat der Ben Stiller-Film "Zoolander 2". Er ist gleich 9 Mal nominiert. Genauso viele Himbeeren drohen auch „Batman vs. Superman mit seinen Hauptdarstellern Ben Affleck und Henry Cavill. 5 Nominierungen gibts für Independence Day: Wiederkehr gedreht vom deutschen Regisseur Roland Emmerich.

Zu den potenziell schlechtesten Schauspielerinnen sollen Megan Fox („Teenage Mutant Ninja Turtles , Julia Roberts („Mothers Day ) oder Shailene Woodley („Divergent ) gehören. Bei den Schauspielern rittern unter anderem Ben Affleck, ( Batman vs Superman") Gerard Butler, ( Gods of Egypt & London Has Fallen ) oder Robert de Niro, ( Dirty Grandpa ) um den Schmähpreis.