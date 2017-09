Deutschland hat gewählt!

Angela Merkel mit ihrer Union aus CDU und CSU holt die meisten Stimmen, doch sie wird nicht als die große Gewinnerin gefeiert.

Wer sind die Gewinner der Bundestagswahl in Deutschland?

Das sind die Rechtspopulisten von der AfD. Allerdings auch nur, weil sie erstmals mit etwas mehr als 12 Prozent den Einzug in den Bundestag geschafft haben. Im Vergleich dazu: die Union hat 33 Prozent - da liegen einige Millionen Wähler dazwischen. Dennoch: wenn man sich die Kampfrhetorik der AfD anhört, dann fühlen die sich als die großen Gewinner.

Da kündigt sich in Deutschland eine Zeitenwende an.

Wer sind die Verlierer der Wahl ?

Auf alle Fälle Angela Merkel selbst mit ihrer CDU / CSU. Sie hat mehr als 8 Prozent an Wähler verloren. Auch die SPD mit Martin Schulz ist mit 20,5 Prozent auf ihr historisch schlechtestes Ergebnis abgerutscht.

Gibt es kurioses, das beim Wahlergebnis sonst noch auffällt?

Etwa, dass die Männer im Osten Deutschlands, die AfD - also die Rechtspopulisten - mehrheitlich gewählt haben - mit 27 Prozent. Da wäre Merkel nur Zweite.

Auch zwischen Ost- und West-Deutschland gibt es deutliche Unterschiede. Im Westen wären die Rechten nur Vierte. Im Osten sind sie an zweiter Stelle.

Was wird das jetzt wohl für eine Regierung in Deutschland? Da ist ja die Rede von einer Jamaika-Koalition, was heißt das?

Das heißt: die schwarze Union mit Angela Merkel muss sich Partner suchen und die könnten die gelbe FDP und die Grünen werden. Also schwarz - gelb - grün - wie die Nationalfarben von Jamaika.