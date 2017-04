Die Parallelgesellschaft der Tschetschenen

Parallelgesellschaft statt Integration. Der zuständige Landesrat Rudi Anschober will jetzt bei Zuwanderern nachschärfen, die auch nach Jahren noch nicht in unsere Gesellschaft integriert sind. Und da geht es vor allem um Tschetschenen.

Die meisten sprechen auch nach zehn Jahren in Österreich noch kein Deutsch. Sie leben in Clans und tun sich schwer am Arbeitsmarkt, zeigen aktuelle Daten von der Statistik Austria. Rund 4.000 Tschetschenen leben derzeit in Oberösterreich, die meisten konzentriert in wenigen Gemeinden in den Bezirken Linz-Land, Wels und Steyr.

Landesrat Rudi Anschober will diese Parallelstrukturen aufbrechen. Bis September wird ein speziell auf Tschetschenen zugeschnittenes Maßnahmenprogramm erarbeitet.