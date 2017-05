Die schrägsten Maibaum Aktionen

Wer hat den Längsten? Wer hat den Schönsten? Und jetzt kommt die wichtigste Frage: steht er noch am Ortsplatz, der Maibaum?

Dieses Jahr hat es wieder einige spektakuläre Maibaum Aktionen gegeben, eine davon war sogar hollywoodreif!

Die wohl verrückteste Maibaumgeschichte kommt eindeutig aus Paasdorf in Niederösterreich. Dort haben Maibaumdiebe einen Baum während des Transportes auf der Bundesstraße einfach zersägt. Sogar die Polizei musste einschreiten.

Wir bleiben in Niederösterreich. In Mank ist ein halbnackter Mann beim "Maibaum-Kraxeln" in 15 Metern Höhe hängen geblieben. Das Sicherungsseil hatte sich im Baum-Schmuck verheddert. Die Feuerwehr musste mit 60 Mann anrücken und den Nockapatzl aus seiner misslichen Lage befreien.

Und auch bei uns in Oberösterreich hat ein Maibaum für Aufregung gesorgt. In Traunkirchen hat ein Wirt in seinem Gastgarten einen Sichtschutz aufgebaut. Damit wollte er seinen Gästen den Blick auf das Fruchtbarkeits-Symbol ersparen.

Eine Spaßaktion in Anlehnung an den Aufruhr um die Penisstatue von Traunkrichen, die es weltweit in die Schlagzeilen geschafft hat.