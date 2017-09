Diebe schleichen sich während Gartenarbeit ins Haus

Es gibt immer wieder neue Maschen von Dieben, um Beute zu machen - diese ist wieder einmal besonders dreist. Denn während die Hausbesitzer im Garten gearbeitet haben, sind die Täter in die Häuser eingedrungen. Die Polizei warnt jetzt.

In den letzten Tagen gibt es gleich zwei solche Einbruchsdiebstähle: in Steyregg schon letzten Donnerstag: da arbeitet ein älteres Ehepaar im Garten - die Terrassentür ist offen. Das nutzt ein Täter. Blitzschnell durchsucht er das Schlafzimmer und flüchtet mit Geld und Handy. Am Wochenende dann ein Fall in Schwanenstadt. Auch dort sind die Hausbesitzer im Garten. Zwei Täter erbeuten da Geld und Schmuck. Die Polizei warnt jetzt: diese Diebe marschieren einfach in offen stehende Häuser. Werden sie ertappt, meinen sie einfach, sie hätten Hunger und Durst.