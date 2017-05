In einem acht Stunden Marathon-Einsatz hat die Feuerwehr Schweinbach heute eine ausgewachsene Umweltkatastrophe in der Gusen verhindert. Bei einer Firma sind beim Auffüllen des Dieseltanks große Mengen Diesel ausgeflossen. Der Treibstoff wurde über die Entlüftung des Tanks aufs Flach und in den Regenabfluss gedrückt. Der Diesel drohte in die Gusen zu fließen. Die Feuerwehr hat eine Ölsperre errichtet und das Dach abgeschaufelt. Erst nach acht Stunden war die Gefahr gebannt.